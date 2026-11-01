domingo, 1 de noviembre de 2026

Monte Caseros: Dos menores resultaron heridos tras un siniestro vial

En horas de la noche de ayer 31-10-26, cerca de las 22.00 horas, efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Monte Caseros, tomaron conocimiento que por calle Eva Duarte de Peron y calle Italia, se habría producido un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta.

Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a un automóvil          -marca Toyota corolla- conducida por una mujer de apellido Percata -mayor de edad- y una motocicleta -marca motomel 200-, en el que se desplazaban dos menores de 17 años de edad.

A consecuencia del mismo, los menores fueron trasladados al Hospital local, donde tras ser examinados se determinó que presentaban lesiones de diferente consideración.

En el lugar se realizaron las diligencias que corresponden, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se prosigue con los tramites que corresponde.