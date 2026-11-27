Ayer 26-11-26, efectivos policiales de la División de Investigación Criminal (DIC) de Curuzú Cuatiá, en el marco de las tareas investigativas que vienen desarrollando en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente, diligenciaron una orden de allanamiento y detención en la localidad de Sauce.
El procedimiento se llevó a cabo,
alrededor de las 17:00 horas, en un domicilio ubicado en inmediaciones de
avenida Constituyentes y calle Belgrano de esa localidad, donde los uniformados
procedieron a la detención de un hombre -mayor de edad-, conforme a lo
dispuesto por la autoridad judicial competente.
Al respecto, el detenido fue trasladado a la ciudad de Curuzú Cuatiá, a disposición de la Justicia, en tanto se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.