Tres demorados en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos,
se concreto alrededor de las 23:00 horas, en inmediaciones de las calles
Hidalgo y Larratea, donde los efectivos del G.R.I.M. V identificaron y
demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba observando el interior
de un vehículo estacionado.
Por otra parte, durante la
madrugada de hoy, cerca de las 03:45 horas, personal del G.R.I.M. II en
inmediaciones de las calles Las Piedras y Palermo, demoró a dos menores de 14 y
15 años de edad, quienes se encontraban merodeando observando los domicilios de
la zona.
Al respecto, los tres demorados fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes para continuar con las actuaciones de rigor.