miércoles, 4 de noviembre de 2026

Tres demorados en distintos procedimientos

En la noche del lunes 02-11-26 y madrugada de ayer 03-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada 2 y 5 -G.R.I.M. II y V-, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos realizaron distintos procedimientos que lograron la demora de tres personas.

El primero de los procedimientos, se concreto alrededor de las 23:00 horas, en inmediaciones de las calles Hidalgo y Larratea, donde los efectivos del G.R.I.M. V identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba observando el interior de un vehículo estacionado.

Por otra parte, durante la madrugada de hoy, cerca de las 03:45 horas, personal del G.R.I.M. II en inmediaciones de las calles Las Piedras y Palermo, demoró a dos menores de 14 y 15 años de edad, quienes se encontraban merodeando observando los domicilios de la zona.

Al respecto, los tres demorados fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes para continuar con las actuaciones de rigor.