jueves, 5 de noviembre de 2026

San Cosme: La Policía secuestró siete motos en operativos de contralor

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Cosme en el marco de los operativos de prevención y seguridad vial que se desarrollan en distintos puntos de la provincia, llevaron adelante diversos controles vehiculares, logrando el secuestro preventivo de siete motocicletas que presentaban distintas irregularidades.

Los procedimientos se realizaron siguiendo los lineamientos dispuestos por la Jefatura de Policía, a través de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar, con el objetivo de fortalecer la prevención de ilícitos y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

Como resultado de estas tareas, los uniformados procedieron al secuestro preventivo de siete motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, debido a irregularidades en la documentación, ausencia de chapas patentes, falta de elementos de seguridad obligatorios, como espejos, luces y frenos, además de escapes no reglamentarios y circulación sin casco protector.

Asimismo, en algunos de los rodados se detectaron numeraciones de motor y cuadro que no resultaban legibles, situación que motivó las correspondientes verificaciones.

Las motocicletas fueron trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los tramites de cada caso.