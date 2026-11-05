San Cosme: La Policía secuestró siete motos en operativos de contralor

Los procedimientos se realizaron
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Jefatura de Policía, a través de
la Unidad Regional I de San Luis del Palmar, con el objetivo de fortalecer la
prevención de ilícitos y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.
Como resultado de estas tareas,
los uniformados procedieron al secuestro preventivo de siete motocicletas de
diferentes marcas y cilindradas, debido a irregularidades en la documentación,
ausencia de chapas patentes, falta de elementos de seguridad obligatorios, como
espejos, luces y frenos, además de escapes no reglamentarios y circulación sin
casco protector.
Asimismo, en algunos de los
rodados se detectaron numeraciones de motor y cuadro que no resultaban
legibles, situación que motivó las correspondientes verificaciones.
Las motocicletas fueron
trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los
tramites de cada caso.