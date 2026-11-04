miércoles, 4 de noviembre de 2026

San Cosme: La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia

Efectivos de la Comisaria Distrito San Cosme, realizando sus labores específicas, procedieron al secuestro de una motocicleta que no contaba con las documentaciones correspondientes

El procedimiento se concretó en horas de la madrugada del pasado 31-10-26, donde los uniformados observaron a un hombre trasladándose en una motocicleta de dudosa procedencia, por lo que fue interceptado, y tras ser identificado el mismo no contaba con las documentaciones que acrediten su titularidad, por lo que el rodado fue secuestrado preventivamente y traslado a la Dependencia policial, a fin de continuar con las diligencias de rigor.