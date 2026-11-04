San Cosme: La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia

Efectivos de la Comisaria Distrito San Cosme, realizando sus labores específicas, procedieron al secuestro de una motocicleta que no contaba con las documentaciones correspondientes
El procedimiento se concretó en
horas de la madrugada del pasado 31-10-26, donde los uniformados observaron a
un hombre trasladándose en una motocicleta de dudosa procedencia, por lo que
fue interceptado, y tras ser identificado el mismo no contaba con las
documentaciones que acrediten su titularidad, por lo que el rodado fue
secuestrado preventivamente y traslado a la Dependencia policial, a fin de
continuar con las diligencias de rigor.